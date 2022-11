PHOTOS : Black Lives au Botanique, par Etienne Tordoir

Le 10 novembre dernier, le Botanique recevait l’ensemble Black Lives, réunissant une quinzaine de musiciens pour une finalité commune : danser et lutter contre le racisme endémique. On retrouvait le bassiste-chef d’orchestre Reggie Washington, la chanteuse sud-africaine Tutu Puoane, DJ Grazzhoppa, le saxophoniste Jacques Schwarz-Bart (Erykah Badu, D’Angelo), le batteur Gene Lake (Meshell Ndegeocello), le guitariste Jean-Paul Bourelly, etc. Casting 4 étoiles pour un concert d’exception.

Black Lives au Botanique, par Etienne Tordoir

