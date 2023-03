Phiik/Lungs ****

Another Planet 4

“Qu’est-ce qui arrive à ton corps si tu meurs dans l’espace?” En voilà une question qu’elle est bonne. Quatrième volume de la collaboration entre Phiik et Lungs (avec toujours LoneSword à la production), Another Planet 4 est une plongée dans le rap underground new-yorkais et une scène qui semble n’avoir pu se fédérer avant la pandémie. Ensemble, ils signent un disque aux flows offensifs (qui rappellent par moments Clipping) auquel ont participé Akai Solo, Wavy Bagels et Fatboi Sharif. On y parle de Lana Del Rey, de Zoolander et de Rat Pack, du chasseur de crocodiles Steve Irwin et d’enfants italiens qui donnent des coups de tête au mur dans le Suffolk. Un putain de bon album, old school et cinématographique.