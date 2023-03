Pegasus, un espion dans votre poche ***1/2

C’est le scandale d’espionnage le plus important (du moins de ceux dont le grand public a connaissance) depuis l’affaire Snowden. Une fuite de données de plus de 50 000 numéros de téléphone. Et pas n’importe lesquels. Des numéros de chefs d’État (jusqu’à Emmanuel Macron), de politiciens, de familles royales, de journalistes, d’avocats, de militants, des défenseurs des droits humains… Créé par une société israélienne, Pegasus est l’un des logiciels espions les plus intrusifs au monde. Il permet de pénétrer dans le téléphone de n’importe qui sur la planète, et ce sans aucune surveillance, mais aussi d’utiliser la caméra et le micro des GSM pour écouter et observer les utilisateurs d’iPhone et d’appareils Android. Qui y a recours? De nombreux États bien connus pour ne pas respecter les droits de l’homme et traquer leurs dissidents: le Maroc, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Azerbaïdjan, la Hongrie… Sorte de making-of de l’enquête internationale menée par le collectif de journalistes Forbidden Stories, le documentaire d’Anne Poiret et Arthur Bouvart zoome sur cette fuite de données sans précédent. Il raconte NSO, une entreprise valorisée à plus d’un milliard de dollars dont de nombreux ingénieurs sont issus de l’armée israélienne. Il retrace les quelques mois précédant les révélations de la presse, épingle les dérives autoritaires, les violations de nos droits et les répercussions diplomatiques, et revient entre autres sur les abus mexicains ou encore l’histoire de ce journaliste dépecé dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. Glaçant.

Documentaire d’Anne Poiret et Arthur Bouvart.