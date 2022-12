Peaky Blinders – L’intégrale

Aussi ombrageuse, brûlante, nihiliste et fascinante que sa bande-son rock, Peaky Blinders a élevé au-dessus de la mêlée le destin de Tommy Shelby et de son clan de gitans mafieux. Depuis les pavés et les fourneaux de Birmingham jusqu’aux antichambres du pouvoir, puis de part et d’autre de l’Atlantique, leur saga flirte avec le mystique, le tragique d’une Histoire britannique peu reluisante. Cette fresque dantesque bénéficie d’un traitement de roi (douze DVD pour six saisons), riche d’interviews et de making of, culminant avec un entretien définitif de Cillian Murphy (Tommy Shelby).

Distribué par Arte éditions.Prix: 60 euros.