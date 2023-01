Paul: entretiens et commentaires

Paul est la première grosse percée de la bande dessinée québécoise, et revendiquée comme telle, sur le sol européen. Dans cette série destinée à un public québécois, on y parle la langue du cru et on y raconte le Québec des 50 dernières années. Le personnage de Paul est l’alter ego de papier de Michel Rabagliati, typographe, graphiste et illustrateur de son état, tombé un jour sur le Journal d’un album de Philippe Dupuy et Charles Berberian. Le Montréalais, biberonné à Tintin, Astérix et autre Gaston Lagaffe s’est alors rendu compte de la puissance narrative que pouvaient avoir les aventures du quotidien. Entre deux boulots de graphisme, le futur auteur s’est lancé le défi de raconter sur quelques pages un épisode de son enfance: Paul était né. Plongeant dans ses souvenirs, l’auteur a abordé sur une bonne dizaine d’albums, la vie, la mort et tout le bazar qui entoure un gamin/ado/adulte dans la Belle Province. Avec ce beau livre d’entretiens, les éditions La Pastèque rendent hommage au fer de lance que sont devenues les délicieuses mésaventures de Paul. L’ouvrage est bourré d’anecdotes sur la méthode de travail de l’auteur, et principalement sur les difficultés de l’autofiction: comment s’arranger avec le réel sans dénaturer la narration ni froisser les vraies gens? Outre l’entretien, l’ouvrage comprend des analyses de planches et bien sûr une flopée de dessins inédits.

De Michel Giguère et Michel Rabagliati, éditions La Pastèque, 304 pages. 7