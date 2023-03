Passa Porta Festival

Du 23 au 26/03

Organisateur d’un festival littéraire de haut vol, Passa Porta convoque le monde (au sens premier) des lettres pendant quatre jours à Bruxelles. Avec le thème “Refuge”, l’événement s’associe à l’ICORN Network Meeting, grand rassemblement des villes d’accueil pour artistes et écrivains en exil. L’Anglo-Pakistanais Mohsin Hamid, auteur d’Exit West (2018), portera en quelque sorte la voix de ces migrants de la littérature et présentera son dernier roman Le Dernier Homme blanc à paraître en avril. Parmi les autres invités exceptionnels, citons la prix Nobel Annie Ernaux, le Sénégalais Felwine Sarr, ou encore Giuliano Da Empoli, Choix Goncourt de la Belgique pour Le Mage du Kremlin. Le sociologue Didier Eribon lèvera le voile avec Caroline Lamarche sur son ouvrage à venir, Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple, trajectoire sociale et intime de sa mère, récemment disparue. Chaque journée du festival se conçoit comme une promenade à composer parmi les multiples activités proposées: outre les nombreuses rencontres, un bal des auteurs débutants, des concerts, des visites guidées littéraires et la réalisation d’une fresque éphémère par Brecht Evens sont également au menu. Des journées plurielles pour rencontrer, écouter et lire les plumes du moment, belges comme Lize Spit, Myriam Leroy, Philippe Marczewski, et internationales comme Diaty Diallo, Amandine Dhée, Timothy Garton Ash, Christophe Boltanski…

Giuliano Da Empoli © F. mantovani/gallimard

Aux Halles Saint-Géry pour le centre du festival, Bruxelles. www.passaporta.be

Felwine Sarr © F. mantovani/gallimard