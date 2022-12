Un seul ticket valable un an pour profiter à volonté de quelque 225 musées en Belgique! C’est la promesse tenue du Pass Musées, cadeau rêvé pour les mordus d’arts et d’Histoire. En plus de l’entrée (certaines expositions temporaires ne sont pas incluses), ce sésame donne droit à d’autres avantages comme des billets de train à moitié prix et des réductions dans les boutiques des lieux visités.

Disponible sur www.museumpassmusees.be Prix: 59 euros.