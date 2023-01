Partition sans fausse note

Cate Blanchett campe avec maestria une cheffe d’orchestre au sommet de son art dans Tár, maître film où Todd Field passe le pouvoir et ses dérives au scalpel d’une caméra tranchante.

Todd Field raconte avoir écrit Tár pour Cate Blanchett, ajoutant que le film n’aurait pas vu le jour si, d’aventure, celle-ci avait dû refuser. L’on ne voit personne d’autre que l’actrice australienne à vrai dire pour incarner Lydia Tár, brillante cheffe d’orchestre doublée d’une femme de pouvoir que son talent et son ambition ont conduite à la tête d’un prestigieux ensemble allemand. Mais qui, à l’heure de la consécration, et d’un enregistrement très attendu de la Symphonie n°5 de Mahler, va voir sa position, en apparence inexpugnable, vaciller. Un rôle d’exception, comme la comédienne en a aligné quelques-uns, dans les registres les plus divers: Elizabeth de Shekhar Kapur, Carol de Todd Haynes, Daisy dans The Curious Case of Benjamin Button de David Fincher, Galadriel dans The Lord of the Rings de Peter Jackson, et l’on en oublie, comptent ainsi parmi les jalons d’un parcours dans lequel Lydia Tár est appelée à occuper une place de choix. Le genre de performance majuscule qui pourrait lui valoir, après la coupe Volpi à Venise et un Golden Globe, un nouvel Oscar -ce serait son troisième, après ceux remportés pour The Aviator de Martin Scorsese et Blue Jasmine de Woody Allen.

Une méditation sur le pouvoir

Si Todd Field n’avait envisagé personne d’autre pour incarner la cheffe d’orchestre, c’est sans doute parce que, non contente d’être au sommet de son art, Blanchett partage avec elle une intelligence aiguisée. Un magnétisme aussi, qui irradie les lieux alors qu’on la rencontre afin d’évoquer le film au lendemain de sa première vénitienne. “Pour construire Lydia Tár, beaucoup a découlé du texte, où étaient mentionnés de nombreux chefs d’orchestre, dont certains que je ne connaissais pas étroitement, commence l’actrice. Mais Tár n’est pas simplement un film sur le fait de diriger un orchestre, quelque chose qu’elle fait comme elle respire. Il m’a donc fallu trouver sa respiration. Je suis devenue complètement obsédée par Carlos Kleiber, et sa relation ambivalente et torturée à son travail, je suis remontée à Antonia Brico, j’ai aussi regardé Marin Alsop, Nathalie Stutzmann ou ma compatriote Simone Young, et Bernard Haitink m’a vraiment captivée. Et j’ai également visionné von Karajan et Furtwängler, pour me pénétrer de l’histoire de ce grand orchestre. Celui du film n’a pas de nom, mais je trouvais très important de savoir combien l’autorité d’un chef d’orchestre était autocratique et absolue quand le monde était lui-même plus autocratique. Et comment, après la chute du Mur, la démocratie a commencé à s’insinuer au sein de l’Orchestre, notamment dans la manière dont l’intendant et le chef d’orchestre principal étaient désignés. Les dynamiques ont commencé à changer. Même si les critères restaient très hiérarchiques, le processus était censé devenir beaucoup plus démocratique. J’ai donc étudié la composition des ensembles autant que les chefs d’orchestre eux-mêmes.”

Manière, bien sûr, de s’immiscer également au cœur de ces relations de pouvoir ayant cours au sein des institutions les plus diverses, culturelles ou non, le film s’employant, parmi d’autres qualités, à dévoiler les mécaniques à l’œuvre dans les coulisses du milieu de la musique classique. Non sans aborder une myriade de thématiques, multipliant les couches au point de sembler inépuisable. “Ce film a de nombreux tentacules en effet, poursuit Cate Blanchett. Et l’une des façons de l’envisager est comme une méditation sur le pouvoir, pas seulement institutionnel, mais aussi créatif, et des relations adéquates dans l’exercice du pouvoir. Le pouvoir de soi contre celui du groupe, ce qu’est évidemment un orchestre. Tár ne parle pas uniquement de ceux qui détiennent le pouvoir: souvent, dans les institutions, la structure du pouvoir est hiérarchique, pyramidale. Dans le monde de la musique classique, en particulier, en raison de l’histoire du canon, qui est masculin, dirigé et créé par des hommes, au point que l’on puisse penser qu’il s’agit du droit divin des rois. Mais que se passe-t-il lorsque des gens qui veulent remettre ce système en question arrivent au pouvoir? Est-ce qu’ils sont consumés et altérés par ce dernier, au point que leur relation, souvent fragile et fébrile avec leur versant créatif, puisse s’en trouver menacée? Et puis, pour moi, Tár parle également du temps: elle va avoir 50 ans, et elle est déconnectée d’elle-même, la mauvaise personne au mauvais moment, qui peut faire montre d’un pouvoir énorme, et aussi d’une incroyable générosité, mais qui est, en quelque sorte, dévorée par le système qu’elle a si longtemps admiré. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’évoluer dans l’industrie du cinéma ou de la musique, ou d’être un sportif, pour savoir que l’on se met des défis, et qu’une fois arrivé au pinacle, on se rend compte que le stade suivant sera peut-être encore plus difficile à atteindre, et impliquera aussi un déclin. Elle est à la fin d’un cycle, et se demande ce qui pourra bien arriver par la suite…”

Une femme de pouvoir qui entre dans une zone de turbulences. © Courtesy of Focus Features

Une photographie sensible

Arrivée en zone de turbulences, Lydia Tár va voir son image écornée, et son aura se désagréger dans la foulée, sous l’effet d’un faisceau de circonstances cruelles -le suicide d’une ancienne étudiante et aspirante-cheffe qui pensait avoir trouvé en elle une mentor, et le choix d’une violoncelliste solo pour le concerto d’Elgar en particulier- qui vont mettre en lumière son côté manipulateur, de même qu’une propension à abuser de sa position privilégiée. Du pouvoir et de son exercice, une problématique dont on peut imaginer qu’elle n’est pas étrangère à Cate Blanchett, eu égard à son appréciable statut. “Oui et non, sourit-elle, même s’il m’arrive de me retrouver dans des environnements où, en tant que femme blanche, financièrement à l’abri, ayant bénéficié d’une éducation supérieure, engagée dans une relation non-abusive, en bonne santé et ayant du travail, je jouis d’un pouvoir considérable. Il faut savoir où et quand utiliser son pouvoir. Quand, par exemple, avec mon mari Andrew Upton, nous dirigions la Sydney Theatre Company, nous savions pertinemment que, quand il était question de la dimension créative des projets, nous devions quitter nos habits de CEO pour être les membres d’un ensemble.” Et de prolonger la réflexion sur un autre terrain: “Parfois, quand vous vous conduisez de manière inattendue, ou que vous ne maniez pas votre pouvoir comme on a souvent vu les hommes le faire, les gens sont enclins à penser que vous ne savez pas ce que vous faites. ça arrive souvent. C’est quelque chose que l’on voit sur des plateaux, même si de moins en moins, avec des réalisatrices. Parfois, dans le processus créatif, la chose la plus forte que vous puissiez dire, c’est “je ne sais pas encore”, parce que les gens ont tendance à attendre une réponse immédiate. Mais alors que, quand un homme le dit, on aura des réactions du genre “waouh, voilà qui est intéressant”, si c’est une femme, il se trouvera souvent un membre de l’équipe pour marmonner “le tournage s’annonce long…”” (rires)

Autant dire qu’il y a encore du chemin à faire en matière d’égalité, l’un des thèmes composant la toile de fond d’un film qui propose une photographie sensible de la société contemporaine, les courants qui la traversent, comme les questions qui la taraudent. Todd Field se méfie, à l’évidence, aussi bien du prêt-à-penser que des réponses toutes faites, à quoi il préfère laisser au spectateur le soin de la réflexion, une qualité rare dans le cinéma américain d’aujourd’hui, qui explique sans doute pour partie le long silence auquel il a été contraint. Et s’il n’aurait pas fait Tár sans elle, Cate Blanchett, qui en est pratiquement de chaque plan, au point “d’être le film”, ne tarit pas d’éloges pour le réalisateur: “Deux éléments entrent en considération lorsque je décide de faire un film ou non: le fait d’avoir quatre enfants, et ce que l’on me propose. L’an dernier, l’opportunité de travailler avec Adam McKay (pour Don’t Look Up) et Guillermo Del Toro (sur son Pinocchio) s’est présentée, et bien sûr, je l’ai fait. Cela tient surtout à mon désir de faire partie d’une histoire, bien plus qu’à l’importance d’un rôle. Mais j’avais certainement envie de travailler avec Todd, nous en avions parlé auparavant. Todd a des dispositions incroyables comme auteur. Il a fait une somme de recherches colossale et il a réussi à intégrer tous ces éléments au film, pour lui conférer une texture sensible, tout en naviguant parmi eux avec fluidité. Pour moi, c’est vraiment un homme de la Renaissance: un musicien extraordinaire (Todd Field est un jazzman accompli, NDLR), un auteur, un acteur, un réalisateur au superlatif et un monteur incroyable.” Leur rencontre était inscrite dans les astres, ne restait plus aux planètes qu’à s’aligner…

Tár On n’osait plus trop espérer un nouvel opus de Todd Field, auteur, au début des années 2000, de deux films qui en avaient fait l’une des figures de proue du cinéma américain indépendant: In the Bedroom et Little Children. Seize ans, et de nombreux projets avortés plus loin, Tár consacre donc le retour d’un surdoué dont, le moins que l’on puisse dire, est que son regard n’a rien perdu en acuité. Derrière le titre du film se cache Lydia Tár (Cate Blanchett), première femme à la tête d’un grand orchestre symphonique allemand, une maestra incontestée que l’on cueille alors qu’elle est au sommet, répondant aux questions d’Adam Gopnik dans le cadre du New Yorker Festival, et s’apprêtant à lancer un livre, Tár on Tár, tout en préparant un concerto très attendu de la Symphonie n°5 de Gustav Mahler. Une artiste de génie doublée d’une femme de pouvoir, autour de laquelle gravite une cour affairée aux allures de gynécée. Avec au premier rang Francesca (Noémie Merlant), son assistante, elle-même aspirante cheffe d’orchestre, et Sharon (Nina Hoss), sa compagne, par ailleurs violoniste et “Konzertmeister”, avec qui elle a adopté une petite fille, Petra (Mila Bogojevic) -la seule, lui assénera sa partenaire, avec qui elle ait jamais entretenu une relation désintéressée. C’est que si son obsession du contrôle semble ne pas connaître de limite, la trajectoire de Lydia Tár va en effet dévier de sa courbe parfaite. Le suicide d’une ancienne étudiante, auquel elle ne prête d’abord guère attention, des décisions discutables à la tête de l’ensemble, et les arrière-pensées de certains qui aimeraient voir cette femme chuter de son piédestal, la placent bientôt au cœur d’une intense lutte de pouvoir. Sur le point d’être dévorée par ce système même qui l’a nourrie, tandis que son profil d’excellence sous tout rapport se fissure insensiblement… Une femme, en son Olympe Une femme, en son Olympe Tár est ce qu’il convient d’appeler un film-monde, une œuvre dont la richesse paraît ne pas devoir s’épuiser. Il y a d’abord son cadre, le milieu guère montré de la musique classique et des grands ensembles, dont Todd Field propose, entre New York et Berlin, une vision aussi aiguisée que pénétrante. Et puis, bien sûr, évoluant en son sein, l’énigmatique Lydia Tár, artiste et femme d’exception, seule en son Olympe, mais dont l’étoile va pourtant se mettre à pâlir inexorablement. Une personnalité complexe, à laquelle Cate Blanchett, étincelante, apporte à la fois l’autorité et l’ambiguïté requises, rehaussées d’un côté ouvertement manipulateur. Et un destin qui permet au réalisateur de se livrer à une brillante étude sur le pouvoir et les rapports de force, perspective qu’il assortit d’une photographie de la société contemporaine, cancel culture, #MeToo, égalité des genres et dérives des réseaux sociaux parmi d’autres infusant une intrigue aux méandres tortueux et fascinants. Mise en scène avec une précision millimétrée et une élégance froide, il y a là une œuvre ambitieuse et sans concession, réussissant à préserver jusqu’à son épilogue ahurissant cette part de mystère que Cate Blanchett incarne mieux que personne, souveraine. Grand film. De Todd Field. Avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss. 2 h 38. Sortie: 25/01. 8

Le trop rare Mr. Field Trois longs métrages en 21 ans, le dernier, Tár, après un silence long de seize ans encore bien: pour ce qui est de laisser le temps au temps, Todd Field n’a guère à envier au Terrence Malick de la grande époque, qui laissait 20 années s’écouler entre Days of Heaven et The Thin Red Line, ou à Stanley Kubrick lui-même. Si le réalisateur de In the Bedroom apprécie de toute évidence la discrétion, il a pourtant débuté sous les spotlights, entamant son parcours au cinéma devant la caméra de Woody Allen, dans Radio Days, en 1987. Suivraient quelques fleurons du cinéma indé des années 90 –Ruby in Paradise de Victor Nuñez, Sleep with Me de Rory Kelly-, mais aussi des rôles chez Jan de Bont (le film-catastrophe Twister) ou Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut), avant qu’il ne se détourne de sa carrière d’acteur pour se consacrer à la réalisation. Sorti en 2001, In the Bedroom fait sensation, drame aussi intense qu’inconfortable ayant pour cadre une petite ville de Nouvelle-Angleterre, et auscultant un couple paisible -Tom Wilkinson et Sissy Spacek- dont l’existence va basculer au départ de la relation de leur fils avec une femme plus âgée, glissement au cœur d’une étude de mœurs de haut vol. Cinq ans plus tard, Little Children entrecroise avec brio les destinées de divers personnages en un cocktail explosif qui va faire voler en éclats la quiétude enrobant une banlieue américaine chic, Field confirmant être tout à la fois un remarquable directeur d’acteurs et le tenant d’un cinéma intime dense et dérangeant. Après quoi toutefois, ce sera le silence, assorti d’une litanie de projets non-aboutis: une adaptation du Méridien de sang de Cormac McCarthy; As It Happens, un thriller politique co-signé avec Joan Didion; et l’on en passe, comme une adaptation en minisérie de Purity à laquelle il travaillera avec Jonathan Franzen et David Hare, sans toutefois que le projet, auquel était associé Daniel Craig, arrive à son terme. Alors que l’on n’osait plus vraiment l’espérer, Tár vient aujourd’hui rompre un trop long silence, le talent du très discret Mr. Field n’apparaissant en rien émoussé. Tout vient à point à qui sait attendre…