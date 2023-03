Pas plus qu’une autre grande capitale, la Ville lumière n’a échappé à la gentrification de son centre-ville. Au point qu’en 2009, un article du Monde traitait même Paris de “capitale européenne de l’ennui”. C’est en périphérie que la vie nocturne parisienne va réussir à se réinventer, avec un renouveau de l’esprit rave. Cela ne se fera toutefois pas sans dégâts, entre amateurisme coupable et dérives mercantiles. De quoi pousser cette scène alternative à revoir ses modes de fonctionnement, l’amenant même, jusqu’à un certain point, à se professionnaliser.