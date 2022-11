Du 25/11 au 07/01

Boum! Paf! Snif! Bam! L’onomatopée est l’alliance de l’image et du son, un défi de retranscription du réel. Particulièrement liée à la bande dessinée et au Pop Art, elle transgresse, dans l’exposition proposée par la commissaire Cécile Angelini, les frontières disciplinaires. Peinture, sculpture, installation, vidéo, dessin… Des artistes comme Gilles Barbier, Zeïna Abirached, Winshluss, Killoffer, parmi la cinquantaine exposée, offrent ici leur interprétation de cet objet linguistique, graphique et sonore.