Only Murders in the Building (saison 3): la touche Meryl Streep

Plus trop dans le “building”, mais toujours prêt à traquer les meurtriers, le trio podcastophile de Only Murders in the Building rempile avec Meryl Streep.

On avait oublié que la saison 2 d’Only Murders in the Building se terminait sur Ben (Paul Rudd) s’écroulant sur scène, raide mort, en pleine première de Death Rattle, la pièce censée marquer le grand retour d’Oliver (Martin Short, une fois de plus très drôle) à Broadway. Adieu gloire et Tony Award… De quoi par contre relancer le fameux podcast des trois amigos, Oliver, Mabel (Selena Gomez) et Charles (Steve Martin)? Pas sûr, tant Oliver et Charles sont désormais accaparés par cette pièce devenue sans prévenir une comédie musicale -quand Oliver tient enfin son showstopper (sa chanson-hit), on est même impatient de voir ce que cela donnera sur scène. D’autant que le casting comporte en son sein Ben, le premier rôle (Paul Rudd est parfait en star tête à claques), l’étonnante Loretta (sainte Meryl Streep, impressionnante) et… Charles (Steve Martin étant toujours excellent en ex-acteur vedette en plein doute). Que le révéré podcast (nommé Only Murders in the Building, doit-on le rappeler?) soit mis en stand-by n’altère en rien la mécanique du show. Seuls ou (un peu moins) en groupe, nos trois héros enquêtent continuellement pour démasquer le coupable avant la police -qui de toute façon a désigné un fan de l’énervant Ben, certes envahissant, mais peu probablement coupable. “D’habitude, il nous faut au moins huit épisodes pour le trouver!”, clame Oliver. On n’a justement eu accès qu’à huit épisodes et, de fait, l’étau se resserre dangereusement sur un personnage en particulier dans le dernier visionné…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Reine Meryl

D’aucuns s’offusqueront que le meurtrier n’ait pas commis ses basses besognes dans le fameux Arconia, le “building” du titre -qu’on se rassure, moyennant un coup de théâtre un brin tiré par les cheveux et qu’on ne dévoilera pas ici, c’est en fait bien le cas. Mis à part cela, les meilleures vannes sont presque toujours réservées à Martin Short et ont tout aussi souvent pour victime Steve Martin, le pauvre Charles. Selena Gomez s’affirme un peu plus au milieu de ses deux co-stars et le reste du cast, sans atteindre le niveau de Meryl “trois Oscars” Streep, est absolument impeccable. Au rayon des guests, outre Tina Fey qui rempile dans son numéro d’insupportable podcasteuse rivale, deux sommités hollywoodiennes apparaissent dans leurs propres rôles (on ménage le suspense). Mais sinon, peu, trop peu de choses changent dans cette troisième saison, et on en arrive au même constat que pour The Afterparty, autre “murder mystery” des concurrents d’Apple TV+: la recette a fait long feu et séduit de moins en moins. Pire, l’intrigue est parfois peu subtile et certains rebondissements, malgré quelques “showmances” inattendues, s’avèrent très prévisibles. Reste un savoir-faire indéniable (Dan Fogelman, le producteur, a notamment travaillé sur This Is Us) et des acteurs enthousiasmants, la reine Meryl en tête, qui garantissent un divertissement de qualité, on ne le niera pas.