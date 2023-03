One Lane Bridge (saison 2) ***1/2

L’originalité de cette série néo- zélandaise tenait, en première saison, en son dosage de surnaturel et de polar noir, et en la présence du jeune inspecteur maori Ariki Davis (Dominic Ona-Ariki). Ses visions terribles, alternant avec la froideur terre à terre de son supérieur Stephen Tremaine et des sous-intrigues un peu dispersées, plongeaient le récit dans une ambiance intrigante mais fragile. Cette deuxième saison s’avance dans un onirisme beaucoup moins lunatique: Ariki a appris à vivre avec ses apparitions annonciatrices de crimes, tandis que ses colocataires, militants écologistes, luttent contre un projet immobilier pharaonique, menaçant l’équilibre précaire autour du One Lane Bridge, sorte de dernière frontière et de cordon ombilical métaphorique, dans les croyances maories, entre le monde des vivants et celui des morts. Et théâtre exclusif des oracles d’Ariki. Quand ce dernier voit en songe la mort brutale de Tremaine, le suspense est relancé, de même qu’une nouvelle enquête criminelle plongeant dans le fantastique et les spiritualités ancestrales. Les personnages prennent enfin le temps de sortir de leur enveloppe monolithique pour se livrer davantage, et soulever de cruciales questions environnementales sur fond de conflits d’intérêts politiques, économiques, et l’urgence de préserver le patrimoine sacré et vivant.

Série créée par Peter Burger. Avec Dominic Ona-Ariki, Joel Tobeck, Alison Bruce.