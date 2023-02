Précédant le formidable Saint Omer, le parcours documentaire d’Alice Diop s’est étendu sur quinze années, et une demi-douzaine de films. Dernier d’entre eux, Nous parcourt la ligne du RER B, pour une traversée du nord vers le sud de la périphérie parisienne infusée de rencontres -mécano malien travaillant dans une casse, infirmière à domicile, suiveur de chasse à courre, écrivain, jeunes prenant le soleil au son de La Foule de Piaf… De la banlieue pavillonnaire au mémorial de Drancy en passant par la cité des 3000, à Aulnay-sous-bois, où elle a grandi, la réalisatrice glisse du passé au présent et de l’intime au collectif pour composer un possible “nous”, proposition au cœur de ce documentaire protéiforme tout simplement épatant.

D’Alice Diop. 2021. 1 h 55. Disponible sur Sooner. 8