Série chorale au cœur des flammes ayant ravagé Notre-Dame de Paris en 2019, cette création à gros budget fait résonner le trauma collectif avec les drames intimes dans un procédé déjà vu (En thérapie) et poussif. Multipliant les intrigues singulières cousues entre elles par un fil ténu de convergences, le scénario les relie à la catastrophe par un raccourci symbolique: au feu qui détruit la cathédrale répond celui, intérieur, que les protagonistes tentent de contenir, d’éteindre ou de raviver. Pompiers au charbon, journaliste pressée par sa rédaction, cafetier poursuivi par la pègre et qui recherche sa fille escort et toxico, jeune orphelin en quête de souvenirs de son papa combattant du feu, réfugié ouvrier du chantier de rénovation… Le choix de détailler ces vies parisiennes plus ou moins malmenées, accolées de manière superficielle au ravage du feu, pétries d’incohérences et d’enjeux dramaturgiques surjoués, dessert la rigueur nécessaire à la reconstitution des faits et surtout de leurs causes. Tous ces destins déployés simultanément à l’incendie ou à coups de flash-back distraient régulièrement l’attention du déroulement des événements. Si l’ampleur de la catastrophe est plutôt bien rendue à l’écran, rangeant la série dans la catégorie des super productions, les explications sont trop simplifiées pour en prendre la réelle mesure. L’allégorie de l’effondrement tant redouté de la flèche de la cathédrale, en contrepoint de celui de plusieurs des personnages arrivés au point nodal de leurs drames respectifs, en constitue le pompon. Notre-Dame, la part du feu n’a en revanche pas à rougir de la prestation de ses acteurs et actrices (Roschdy Zem, Caroline Proust, Simon Abkarian et une étonnante Marie Zabukovek), sauveurs de ce qui peut l’être dans ce récit qui pince un peu trop ostensiblement la corde des émotions fortes.

Une minisérie créée par Olivier Bocquet et Hervé Hadmar. Avec Roschdy Zem, Alice Isaaz, Simon Abkarian. Disponible sur Netflix. 5