Jordan Peele (Get Out, Us) signe un nouvel objet filmique non identifié avec ce déroutant blockbuster qui questionne la nature même de notre regard et notre besoin maladif d’attention. Prenant la forme d’une espèce de Rencontres du troisième type à l’ère des réseaux sociaux et de la culture woke, le film mélange à nouveau pur cinéma de genre et critique sociale planquée derrière le paravent d’un concept fort. Foisonnant, volontiers cryptique, parfois même confus, voire carrément contradictoire, Nope frustre et excite à la fois, invitant le spectateur à multiplier les pistes interprétatives sans manquer de s’abandonner au plaisir bien réel de ses mystères. Making of de plus de 50 minutes en bonus Blu-ray.

De Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun. 2 h 10. Dist: Universal. 7