Qui dit printemps dit retour des nocturnes dans les musées bruxellois. Tous les jeudis, une sélection d’institutions muséales de la capitale ouvrent leurs portes et leurs expositions un peu plus tard que d’habitude et offrent visites guidées, performances et concerts. Au menu du premier rendez-vous: au départ du Mima, une balade à vélo à la découverte des musées du quartier.

À Bruxelles. www.nocturnes.brussels