Il n’y avait sans doute qu’Aronofsky pour tenter semblable remise au goût du jour du péplum biblique. De l’Ancien Testament et du récit de Noé, de son arche et du Déluge, le réalisateur tire une fresque à grand spectacle qu’il double d’un drame intime, non sans convoquer au passage des enjeux écologiques à la résonance contemporaine. Inégal, le résultat, s’il ploie parfois sous la grandiloquence, n’en reste pas moins soufflant, habité aussi par un Russell Crowe campant un Noé tourmenté…