Coup de foudre total pour cette comédie féministe et feelgood venue de Norvège qui mêle prise de vues réelles et animation un peu à la manière du récent Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin. Centré sur une anti-héroïne foutraque en déni de grossesse (irrésistible Kristine Kujath Thorp, qu’on reverra bientôt dans le très acide Sick of Myself de Kristoffer Borgli), Ninjababy tacle les stéréotypes sur la maternité avec un génial humour oblique et un franc-parler salutaire. Passé par la Berlinale et resté inexplicablement inédit dans les salles belges, le film évoque une espèce de Juno scandinave, convoquant des ressorts de comédie romantique pour mieux dynamiter les vieux diktats du patriarcat.

D’Yngvild Sve Flikke. Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi. 1 h 43. Dist: Remain in Light. 8