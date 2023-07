Ninho, le roi du stream, est de retour: on était au lancement exclusif de son nouvel album, NI

Showcase devant 5000 personnes, featurings internationaux : avec NI, le rappeur Ninho sort son nouveau blockbuster.

Le patron est de retour. Ou plutôt El Jefe, pour reprendre le titre de son album précédent, sorti en 2019. Deux ans plus tard, et après avoir chauffé son public ces dernières semaines avec une série de freestyles (LVL UP), Ninho sort NI. Et c’est forcément un événement. A fortiori depuis que le Parisien est devenu « l’artiste le plus certifié de l’histoire de la musique en France », comme le martèle son label. Une maison de disques, pour qui la sortie de NI est évidemment une grosse priorité. Pour ce 4e album, l’ambition est même d’aller tâter le terrain à l’international. Sur El Jefe, Ninho évoluait seul, sans le moindre featurings. Cette fois, NI inclut quatre invités : l’Anglais Central Cee, l’Américain Lil Baby et les Nigérians Ayra Starr et Omah Lay. Londres, Atlanta, Lagos : ou une cartographie des tendances du moment…

Lire aussi | Notre rencontre avec Nino, pour la sortie de Destin

En outre, pour le lancement de son nouveau disque, Ninho a convié ses fans pour un showcase exclusif, mercredi soir. Le genre d’événement qui se déroule généralement dans un lieu intimiste, pour quelques happy few. Ninho, lui, a préféré investir la Seine musicale, salle prestigieuse posée sur l’île Seguin, du côté de Boulogne-Billancourt. On y était. Quelques minutes avant le début du show, on a pu ainsi voir débouler une foule 5000 t-shirts blancs, siglés Ninho : le sésame nécessaire pour pouvoir rentrer au concert, grâce à une puce greffée sur le tissu (le tout vendu en précommande au prix de 50 euros, CD du nouvel album inclus).

Concert express

Pour le lancement de son 4e album, le rappeur a donc sorti le grand jeu. Un showcase reste cependant un showcase. Soit un exercice promo live très court, sans grande mise en scène. Une sorte de « shot » ultraserré et minimaliste, censé donner envie de plus. Même dans un cadre aussi grandiose que la Seine musicale, Ninho va rester fidèle aux cahiers de charge.

Sur le coup de 21h, il débarque donc sur scène, juste accompagné de son DJ et de son backeur. Et d’enchaîner ces derniers freestyles, l’un ou l’autre classique (La vie qu’on mène, VVS), avant de donner quand même un aperçu du nouveau disque, avec 4 nouveaux titres. Le temps de glisser encore un « On est ensemble, prenez soin de vous », et Ninho est déjà reparti. Le minimum syndical. Sur la passerelle, qui permet de quitter l’île, la fan vingtenaire peste quand même un peu : « Sérieux, il nous chauffe avec les freestyles, quelques nouveaux morceaux, et puis basta ?! Faut pas déconner. En vrai, on l’aime le N.I. Mais là, c’est quand même un peu court… Tant pis, on se rattrapera sur le retour, en écoutant sa musique dans la voiture. Et vu la route, ce sera d’office plus long que son showcase… »

Guestlist internationale

Désormais, la fan pourra donc également faire passer les seize nouveaux morceaux qui composent NI. Ce serait mentir que d’écrire que l’album renouvelle énormément l’univers de Ninho. Il s’agit plutôt d’assurer la prise. Certes, il y a les featurings internationaux. Mais ils dépassent rarement l’anecdote – une préférence tout de même pour Blue Story, avec Lil Baby. Comme souvent, ils sont surtout là pour asseoir la domination d’un rappeur qui préfère la plupart du temps faire fructifier son succès plutôt que de profiter de la liberté qu’il lui donne. « Je suis là pour la plus-value », rappe Ninho sur LVL UP 3. Même si ce n’est évidemment pas simple : « On s’est mis dans le bourbier pour gonfler nos salaires », sur Branché sur Snap.

Sur fond de sale, de bicrave et autres trafics (Rich Porter et son sifflement dilettante), Ninho déroule les noms de marques et de grosses voitures. En cela, il est à l’image d’un rap qui s’est mainstreamisé, voire embourgeoisé. Un genre qui revendique son statut de nouveau riche – « J’en ai marre des bouchons, j’suis trop rodave, j’fais trop d’photos, il m’faut un plan hélico », toujours sur Branché sur Snap. Même s’il reste toujours aussi peu visible dans les médias grand public…

Clip prophétique

Ninho est ce millionnaire, issu des cités. Un jeune homme de 27 ans à qui la notoriété a ouvert de nouvelles portes. Sans forcément lui permettre de fermer totalement les anciennes. « Je sais même plus combien j’ai payé dans le mall/On fini le cinquième bum-al/La pochette, je crois je vais la faire dans le hall », dans Bon qu’à ça…

Ces dernières années, d’aucuns ont souvent reproché aux rappeurs de courir uniquement derrière la célébrité et l’argent. Et d’abandonner au passage tout discours plus politique. A cet égard, mercredi soir, alors que la vidéo de la mort de Naël, à Nanterre, a tourné en boucle toute la journée, le silence de Ninho a pu paraître particulièrement assourdissant. Business is business. Et pour être honnête, le rappeur s’est toujours bien gardé de rentrer sur un terrain plus engagé. Peut-être parce que le simple récit de son expérience suffit.

Ces dernières heures, beaucoup ont ainsi ressorti Prêt à partir, un morceau de SCH sorti en 2018, en duo avec Ninho. Ce dernier y glissait notamment : « Ils veulent pas que ça brûle comme en 2005, pourtant ils refont les mêmes erreurs ». Une allusion aux émeutes qui avaient suivi la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, deux ados poursuivis par la police…

Difficle aussi de ne pas voir un caractère quasi-prophétique à la vidéo du dernier single, 25G, dans laquelle la ville termine en flammes.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Sur Chiraq, probablement le titre le plus fort de l’album, Ninho décrit encore simplement : « Les gyrophares ,les sirènes blues m’empechent de dormir ». Mercredi, il terminait enfin son showcase avec le morceau qui cloture NI, intitulé Grands ensembles. Et de rapper : « Dans les grands ensembles, y a rien de bon/Va vérifier, y a rien de bon/Il allume/On allume/Y a des morts/On tombe »…