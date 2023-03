The Fooler ****1/2

Champion de la musique populaire américaine des années 50 et 60, Nick Waterhouse a conçu pendant la pandémie un hommage en forme d’adieu à cette ville de San Francisco où il a grandi et qu’il ne reconnaît plus. Un disque irrésistible et vintage qui questionne les jolies trahisons de notre cœur et de nos souvenirs. Enregistré dans un studio qui ressemblait à un cabinet de dentiste en 1965, The Fooler se promène avec classe, groove et savoir-faire dans toutes les marottes de l’expert. Rhythm’n’blues, doo-wop, vieux rock’n’roll, jazz… Un album juke-box plein de souffle et de mélodies imparables porté par sa voix de crooner et sa science d’esthète.