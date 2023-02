Neneh superstar

Neneh danse partout, tout le temps, à la maison comme sur les quais du RER. Elle rêve d’intégrer l’Opéra de Paris, mais elle ignore que sa candidature revêt un enjeu résolument politique. C’est à travers le regard de l’institution qu’elle va prendre conscience qu’elle est noire et ne correspond pas aux canons des rôles du répertoire. Malgré sa détermination, elle va faire face aux réticences d’une ancienne danseuse étoile elle-même en conflit avec ses origines, et aux craintes de ses parents, déchirés entre la volonté de protéger leur enfant du racisme et l’envie de la voir accomplir ses rêves. Si Ramzi Ben Slimane parvient à rendre accessible une problématique aussi complexe que le racisme systémique, on regrette néanmoins que les scènes de danse ne parviennent pas à emporter le morceau.

De Ramzi Ben Sliman. Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Steve Tientcheu. 1 h 35. Sortie: 25/01. 5