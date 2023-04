Ways of Knowing

À 26 ans, Navy Blue a déjà enchaîné plusieurs vies. Celui qui est né Sage Gabriel Carlos Atreyu Elsesser, d’une mère afro-américaine chanteuse et d’un père multi-instrumentiste d’origine helvético-chilienne, a par exemple obtenu plusieurs contrats en tant que skateur professionnel, mais aussi comme top model, avant de se mettre au rap. La musique n’est pas pour autant un accident de parcours. Dès 2015, il a sorti son premier EP, According to the Waterbearer. On l’y entendait ruminer sur des beats assez sombres, un peu à la manière d’Earl Sweatshirt. Les deux sont d’ailleurs potes. Basé à New York, mais né à Los Angeles, Sage Elsesser a rencontré Sweatshirt au collège, et a notamment participé aux visuels de l’album I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside (tandis que sa sœur Paloma y fait des chœurs). Sous le nom de Navy Blue, il va aussi frayer avec MIKE, Armand Hammer, Pink Siifu… -autant d’artistes-phares de la scène rap indé américaine.

© National

Au fil du temps, il ouvrira également davantage sa musique. Pour son premier album sur une major -le label historique Def Jam-, Elsesser aurait pu éventuellement élargir encore un peu sa fenêtre de tir. Sur Ways of Knowing, il reste pourtant fidèle à sa ligne de conduite. Celle d’un rap gorgé de soul (le saxophone du Londonien Venna sur le superbe Embers, où l’on retrouve également la chanteuse r’n’b expérimental Liv.e), voire d’inflexions gospel (The Medium. Look in My Eyes). Produit en compagnie de Ben Schofield, alias Budgie, Ways of Knowing est à la fois intime et lumineux, introspectif et exaltant. Le bleu est, paraît-il, symbole de sagesse et de vérité. Dans le nuancier de Navy Blue, cette couleur combine la légèreté du (bleu) ciel et la profondeur du (bleu) nuit.