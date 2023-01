Primé à Sundance, Nanny s’inscrit dans la veine aujourd’hui prolifique de l’horreur noire héritée du Candyman de Bernard Rose, où injustices sociales et raciales se trouvent exacerbées par les codes du cinéma de genre. Une Sénégalaise sans papiers s’y occupe de la fille d’un couple de Blancs privilégiés en attente de l’arrivée de son propre fils à New York, mais des apparitions surnaturelles viennent peu à peu ternir l’image idyllique qu’elle se fait du rêve américain… Davantage psychologique et dramatique que véritablement horrifique, le film cherche en permanence le trouble mais manque désespérément de tension, soulignant à l’excès ses ressorts de domination au détriment d’un vrai travail de mise en scène.

De Nikyatu Jusu. Avec Anna Diop, Michelle Monaghan, Sinqua Walls. 1 h 38. Disponible sur Prime Video. 5