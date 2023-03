Du 23 au 26/03

Orchestré par l’humoriste du cru GuiHome, le festival Namur is a Joke localise humour et musique dans la capitale wallonne. Sur scène s’enchaîneront talents du rire francophones comme Vincent Dedienne, Inno JP, Arnaud Tsamere et Laura Felpin, parmi d’autres. Sans oublier les talents qui montent. Côté musical, Aloïse Sauvage, Pierre de Maere, ICO ou encore Juicy seront notamment de la partie.