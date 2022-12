Après Le QuartierLes Messieurs qui faisait des écrivains -Valéry, Brecht ou Walser, entres autres- des voisins, Tavares nous immerge ici dans un cycle conceptuel ambitieux. L’édition française rassemble deux épisodes publiés séparément au Portugal: La Femme-Sans-Tête et l’Homme-au-Mauvais-Œil et Cinq enfants, cinq souris. L’ensemble forme une traversée alternative de l’Histoire, infusée de violence, d’exils, de vitesse périlleuse et de fables aux éléments nouveaux ou reconstruits (sur base de mythes antiques comme celui du labyrinthe ou des contes européens comme Le Loup ou Le Puits). Chaque court chapitre, rythmé au cordeau, constitue un élément d’une équation plus ample, aux enjeux parfois sibyllins. Il ne s’agit pas ici pour Tavares d’analyser des faits reconnaissables: avec ses protagonistes archétypaux, il crée une autre forme de catharsis. Une révolution traverse les pages. À sa tête, l’Homme-le-Plus-Grand et ses sbires traquent tous ceux qui tremblent. Face à eux, certains, dont le Sourd-Muet, cherchent à construire les premiers engins volants pour s’échapper, quand d’autres préfèrent inventer le cinéma. Ber-lin est un patient traité par électrochocs par le docteur Charcot qui croise la route des Cinq-Enfants (aux prénoms chapardés chez la dynastie Romanov). Mythologies est une maison de poupées dont on observerait d’abord le petit vase avant de voir qu’il y a là mille et une pièces à explorer, connectées par des souterrains ne manquant pas de piégeuses machines. C’est un plaisir de lecture vertigineux d’y déambuler.

De Gonçalo M. Tavares, éditions Viviane Hamy, traduit du portugais par Dominique Nédellec, 384 pages. 8