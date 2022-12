Mythic Quest (saison 3)

De The Office à la récente Abbott Elementary en passant par 30 Rock, Party Down, The IT Crowd ou encore Parks and Recreation, la sitcom anglo-saxonne en milieu professionnel reste une valeur sûre. Preuve en est encore depuis un peu plus de deux ans avec Mythic Quest, irrésistible série geek cornaquée par l’équipe créative également aux commandes d’It’s Always Sunny in Philadelphia et se déroulant essentiellement au cœur d’un ambitieux studio californien de jeux vidéo. En cours de diffusion sur Apple TV+, sa troisième saison met en scène un étoilement de personnages profondément névrosés, anciens collègues ayant peu à peu emprunté des chemins divers et variés sans pour autant jamais parvenir à couper tout à fait le cordon. Toujours à la pointe des avancées technologiques, elle s’aventure cette fois dans le métavers mais continue surtout de creuser avec mordant et tendresse les questionnements et les failles des uns et des autres. Moins drôle que dans son imparable saison précédente, la série gagne ainsi en complexité et en profondeur, voire en potentiel dramatique. Et puis bien sûr il y a toujours ce traditionnel épisode qui explore la jeunesse d’un ou plusieurs personnage(s), et qui emmène l’ensemble sur un terrain narratif aux enjeux sensiblement différents. Du bon boulot.

Une série créée par Charlie Day, Megan Ganz et Rob McElhenney. Avec Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby. Disponible sur Apple TV+. 7