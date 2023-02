“Poison”

Beatmaker reconnu (le Périscope de Damso, c’est lui), Myth Syzer avait déjà osé un premier album solo en 2018. Emmené par le tube Le Code, Bisous zigzaguait entre premier degré et kitsch décalé, fantasme américain et French pop. Une réussite à laquelle le producteur tardera à donner une suite. Thomas Lessoudé a longtemps hésité: devait-il retourner dans l’ombre des studios ou, au contraire, rentrer encore un peu plus dans la lumière? Poison tranche de manière radicale. Encore discret sur Bisous, Myth Syzer continue de s’entourer (Ichon, Loveni, etc.), mais assume désormais davantage de prendre la direction des opérations. À sa manière, en endossant ses naïvetés, rappeur/chanteur au flow couleur menthe à l’eau, assez unique en son genre.