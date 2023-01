Le 1er février 2021, trois mois après la victoire de La Ligue nationale pour la démocratie aux élections législatives, l’armée birmane a arrêté Aung San Suu Kyi et pris le contrôle du pays. Depuis, des milliers de civils ont été emprisonnés et/ou tués par la junte. Réalisé par des jeunes cinéastes birmans et des journalistes qui ont filmé dans les rues souvent à l’aide d’un simple téléphone portable mais pas que (tous les participants sont restés anonymes pour des raisons de sécurité), Myanmar Diaries raconte les répercussions de ce coup d’État. Il lève le voile sur la désobéissance civile et les abus. Les interpellations, l’usage de la force, les arrestations arbitraires et brusques. Il faut y assister, voir cette femme apostropher des soldats dans leurs chars en leur disant qu’ils ont l’âge de ses enfants et les appeler à la raison, pour comprendre ce qu’est la vie dans un pays où il est interdit de se rassembler et de manifester dans les rues. Un film saisissant et terrifiant. Meilleur documentaire et prix Amnesty International de la Berlinale 2022.

Documentaire du Myanmar Film Collective. 7