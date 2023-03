My Dad the Bounty Hunter (Papa est un chasseur d’aliens) ***1/2

C’est un peu comme si les Indestructibles version famille afro se retrouvaient plongés dans un univers à la Star Wars. Dans My Dad the Bounty Hunter, ambitieuse série d’animation SF produite et distribuée par Netflix, le cadet Sean, fan de jeux vidéo sujet au stress, et l’aînée Lisa, intello bien trop maligne pour son âge qui arnaque ses camarades de classe au poker, souffrent tous les deux au quotidien de la séparation de leurs parents, Tess et Terry, et plus particulièrement des absences répétées de leur père, peu fiable voire démissionnaire. Un jour où ce dernier leur fausse encore subitement compagnie pour son travail, ils décident de lui faire la surprise d’embarquer en secret à bord de son véhicule et découvrent à des années-lumière de là qu’il n’est pas le livreur sans histoires qu’il prétendait être mais bien un redoutable chasseur de primes craint par les plus dangereuses créatures de l’espace. Soit le début d’aventures intergalactiques peu banales où l’inconnu et le danger pourraient bien fonctionner comme improbable ciment familial…

Du niveau d’un bon Pixar, cet irrésistible divertissement intergénérationnel allie humour, action et émotion sur fond d’une séduisante animation 3D, colorée et rythmée. Bourrée d’idées inventives et riche d’un bestiaire original et varié, la série s’autorise des flash-back en 2D très stylisés et multiplie avec bonheur les rebondissements narratifs tout en se montrant capable de soulever de vraies questions de fond, qui touchent aussi bien à l’éthique qu’à quelque chose de l’ordre du discret commentaire social. Le tout, toujours dans un esprit résolument fun, voire gentiment amoral, et au son de Run the Jewels, Public Enemy, The Pharcyde, King Gizzard & the Lizard Wizard ou encore des Beastie Boys. Dix épisodes extra cool qui mériteraient de connaître une suite…