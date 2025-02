Le Super Bowl, momentum pop? La preuve en huit moments marquants

The New Kids On The Block (1991)

En 1991, le boys band est le premier groupe pop à être invité à la mi-temps du Super Bowl. On ne peut pas dire qu’ils en ont gardé un grand souvenir. Alors que le groupe tente tant bien que mal de se détacher petit à petit de son public teenager, il se retrouve à chanter avec un chœur d’enfants, et au milieu de personnages Disney –en charge du show. Après coup, Mark Wahlberg expliquera avoir même été soulagé qu’ABC ait choisi de diffuser un reportage de son envoyé spécial en Irak plutôt que la prestation de son groupe…



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Michael Jackson (1993)

Après le pétard mouillé des NKOTB, Michael Jackson fait définitivement basculer l’idée de ce que peut être une mi-temps du Super Bowl, boostant les audiences.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Diana Ross (1996)

Pour les 30 ans du Super Bowl, Diana Ross enchaîne les tubes et les tenues, grattant au passage une minute et demie sur les 12 réglementaires.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

U2 (2002)

Il fallait sans doute s’appeler U2 pour devenir le premier groupe européen à occuper la scène d’un événement aussi américano-américain que le Super Bowl. Au lendemain des attaques du 11-Septembre, la NFL mise sur la bande à Bono pour donner le ton juste au show, entre célébration et recueillement.

U2 commémorant les victimes du 11-Septembre, durant la mi-temps du Super Bowl

Janet Jackson & Justin Timberlake (2004)

Si le Super Bowl est généralement une vitrine unique pour les artistes, il peut aussi parfois se retourner contre eux. Janet Jackson en sait quelque chose. Lors de la finale 2004, elle chante en duo avec Justin Timberlake. Celui-ci termine son morceau en arrachant le dessus du bustier, dévoilant le sein droit de sa camarade. Le nipplegate va faire grand bruit et étouffer la carrière de Jackson. Contrairement à celle de Timberlake, qui continuera tranquillement son chemin (et reviendra même au Super Bowl en 2018). En 2021, le chanteur réitérera ses excuses. Mollement.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Prince (2007)

Spectaculaire, la prestation de Prince l’est surtout musicalement. Sous la pluie, il donne notamment une version forcément marquante de Purple Rain.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Beyoncé (2013)

Avant de planter quelques mois plus tard les graines de son hégémonie pop avec son album Beyoncé, la chanteuse entame sa mue au Super Bowl avec un show électrisant.

Lire aussi | Les coups de force de Beyoncé



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, etc (2022)

Ultime preuve que le rap est devenu le genre le plus populaire aux Etats-Unis et dans le monde, il obtient pour la première fois le droit d’animer la mi-temps du Super Bowl. Sur scène, le spectacle prend l’allure d’une grande fête, emmenée par Snoop Dogg, Dr Dre, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent, Anderson .Paak et un certain Kendrick Lamar…