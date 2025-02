Roberta Flack, chanteuse de Killing Me Softly, est décédée à 88 ans

La chanteuse Roberta Flack, surtout connue pour son album «Killing Me Softly», est décédée, rapporte Variety. Elle avait 88 ans.

« Nous avons le cœur brisé en apprenant que la glorieuse Roberta Flack est décédée ce matin, le 24 février 2025. Elle est morte paisiblement entourée de sa famille. Roberta a brisé les frontières et les records », indique l’entourage de la légende de la R&B. Roberta Flack a connu le succès en 1971 avec son titre « The first time ever I saw your face », que Clint Eastwood a choisi pour la bande originale de « Un frisson dans la nuit » (« Play Misty for me »), son premier film en tant que réalisateur.

Le titre a atteint la première place des charts américains. Roberta Flack a repris en 1973 « Killing me soflty with his song », une chanson créée un an plus tôt par Lori Lieberman. La version de Roberta Flack, sortie sur l’album du même nom, a également été numéro 1 et a décroché le Grammy de la meilleure chanson. Le titre avait ensuite été repris par les Fugees sur leur album « The score » en 1996.