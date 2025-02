Cette semaine, parmi les albums de la semaine, on écoute le rappeur suisse Mairo, Ada Oda qui tire sa révérence, Sharon Van Etten en groupe, et la légende du high life ghanéen Ebo Taylor.

1. Mairo – La Fiev

Si les rappeurs belges ont réussi à se faire une place sur la scène francophone, cela reste encore compliqué pour leurs collègues suisses. Les talents ne manquent pourtant pas –de Di Meh à Makala en passant par KT Gorique. Ces dernières années, ils ont été rejoints par une nouvelle génération qui pourrait rectifier le tir. Qu’il s’agisse de Rounhaa ou Mairo. Si le premier est souvent raccroché à la new wave, le second se rapproche plus du côté «technique» de la force, chérissant les assonances et les vers acrobatiques.



Avec La Fiev, son premier véritable album, Mairo montre toutefois qu’il ne faudrait pas le résumer à une esthétique rap classique. Produit par Hopital, son frère jumeau, Mairo a la bonne idée de ne jamais se (re)poser. Un morceau comme I Think s’agite par exemple sur un beat UK garage. Plus loin, Minuit surprend en dégainant des riffs de guitare quasi metal. La couleur boom bap n’est pas évacuée –l’excellent Température–, mais elle n’est qu’une des nuances d’un disque qui scelle l’amitié belgo-suisse («Mon son tourne d’ici à Molenbeek», rappe notamment celui qui a commis un EP avec JeanJass).

Fidèle à ses «idoles, Tonton Lino et Tantine Casey», Mairo réussit surtout le subtil équilibre entre propos offensifs et vulnérabilité («Dis-moi, quand est-ce qu’on respire?», sur la ballade funk de Paramount), discours politique («Je ne crois pas en l’extermination d’un peuple, pour une terre promise», sur Nitro) et récit plus intime. Né à Neufchâtel, d’origines érythréenne et indienne, Romai Tesfaldet de son vrai nom sample par exemple Osman Abdulrahim, légendaire chanteur érythréen disparu l’an dernier (sur Température). Et peut questionner aussi bien son amour du rap (Antidote ou venin) que son histoire familiale compliquée (La Patte brisée), sans jamais brader son art de la rime. L’art de combiner le fond et la forme. ● L.H.

Distribué par Monde Libre. Le 10 avril au Botanique, à Bruxelles.

La cote du Focus : 4,5/5

2. Ada Oda – Pelle d’Oca

Depuis quelques années maintenant, avec le développement et la promotion d’une industrie musicale européenne forte pour lutter contre l’hégémonie des Anglais et des Américains dans le secteur de la pop, ont émergé une tonne de groupes intéressants venus des quatre coins du Vieux Continent. Beaucoup n’en délaissent pas moins leur langue maternelle au profit de l’anglais, plus propice à l’internationalisation. Ce n’est pas le cas des Belges d’Ada Oda qui assument leurs racines… italiennes avec le chant transalpin et secoué de Victoria Barracato, fille du chanteur de charme Frédéric François. Si le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux annuler sa tournée et mettre subitement fin à son aventure, il n’en sort pas moins avec Pelle d’Oca (traduisez par chair de poule) un deuxième album addictif qui mêle les guitares anguleuses du post-punk et de la no wave aux penchants séducteurs de la variété ritale. Grazie per tutto. ● J.B.



Distribué par 62 Records.

La cote de Focus : 4,5/5

3. Sharon Van Etten – Sharon Van Etten & The Attachment Theory

Quand on a découvert sa musique, au début des années 2010, Sharon Van Etten frayait encore volontiers dans des eaux folk-rock indé. Au fil des années, l’Américaine a cependant élargi sa palette –jusqu’à piocher par moments dans des sonorités eighties. Avec son nouvel album, elle pousse le curseur des claviers un peu plus loin. En gros, jusqu’aux confins de la new wave et du post-punk.

Lire aussi | Sharon, de 5 à 7

Elle ne plonge pas toute seule. Une fois n’est pas coutume, Sharon Van Etten s’est entourée d’un groupe dès le début du processus. Baptisé The Attachment Theory, le quartet est complété par Teeny Lieberson (synthés), Devra Hoff (basse) et Jorge Balbi (batterie, programmation). Sur l’un des premiers morceaux créés ensemble, Southern Life, la voix de Van Etten se rapproche volontiers de celle de Siouxsie. Ailleurs, la basse d’Afterlife a des reflets cold wave, tandis que le riff métallique de Somethin’ Ain’t Right renvoie à New Order. La patte de Sharon Van Etten reste reconnaissable. Mais sous le froid des synthés polaires, raccord avec l’époque anxiogène, elle trouve de nouvelles nuances, parfaites pour enrober ses angoisses existentielles. ● L.H.



Distribué par Jagjaguwar/Konkurrent. Le 7 mars à De Roma, à Anvers.

La cote de Focus : 3,5/5

4. Ebo Taylor + Adrian Younge + Ali Shaheed Muhammad – JID022

Compositeur, musicien, producteur et DJ de Los Angeles, Adrian Younge a un carnet d’adresses long comme le bras. Younge a bossé avec Jay Z, Snoop Dogg et Kendrick Lamar. Collaboré avec DJ Shadow, Laetitia Sadier et The Prodigy. Il a ausssi composé la musique de la série Luke Cage issue de l’univers Marvel. Et surtout eu la bonne idée de lancer avec Ali Shaheed Muhammad d’A Tribe Called Quest la collection Jazz is Dead. Tout a commencé avec des concerts où les deux comparses invitaient à jouer des légendes du jazz. Ils se sont ensuite mis à enregistrer des disques. En live, sur bandes analogiques, en quelques jours, quelques titres, composés ou improvisés au moment de la séance. Des espèces d’hommages en somme aux maitres de la musique. Après s’être penché sur les cas de Gary Bartz, Doug Carn, Roy Ayers, Marcos Valle ou encore Tony Allen, le tandem a cette fois fait équipe avec le fantastique et fiévreux Ebo Taylor, pionnier du high life ghanéen et de l’afrobeat. Sept titres qui ont tout pour faire groover dans les chaumières. ● J.B.



