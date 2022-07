L’Union fait la Force : les meilleures collaborations belgo-belges de l’année (jusqu’ici)

C’est la fête nationale, l’occasion de faire un rapide tour d’horizon des artistes belges qui ont appliqué la devise de notre pays cette année en collaborant avec des compatriotes.

Selah Sue et Damso – Wanted You To Know



Celui-là, on l’avait pas forcément vu venir, et pourtant on sait que l’univers de la flamande se prête bien au rap (on se rappelle bien du remix de Crazy Vibes par Nekfeu et Guizmo, de la version alternative de Alone avec ce dernier ou du featuring avec Childish Gambino sur l’album Reason). Sur son nouvel album, elle a dont fait appel au Dems pour ce Wanted You To Know. La reine de la pop-soul belge avec le roi du rap noir-jaune-rouge, duo de têtes.

Primero et Isha – Fourmilière



On pourrait longuement épiloguer sur le talent de ces deux gars, assis sur un banc bruxellois, et surtout de la reconnaissance qu’ils mériteraient d’avoir. On va se contenter de continuer à partager leur musique pleine de sens, de poésie et d’un rap aux petits oignons estampillé BX. Primero a sorti son dernier EP il y a quelques semaines et a tout naturellement invité ISHA pour parler pendant un peu moins que 3 minutes. Diamants bruts.

Tsar B et Reinel Bakole – Trophy



Les Inrocks décrivaient Tsar B il y a quelques années comme « la nouvelle reine du R’n’B belge ». La passionnée de violon a cette fois-ci appelé Reinel Bakole pour figurer sur son nouveau single qui semble avoir pris un tournant plus electro que R’n’B.

Chibi Ichigo et Jan Paternoster – Gracht



Assez étonant de retrouver la belgo-russe Chibi Ichigo dans un morceau de la sorte. Elle qui a fait ses classes à coup de couplets rappés sur des beats électro effectue un virage à 180° et s’associe à Jan Paternoster (Black Box Revelation) pour ce Gracht, morceau énergique rythmé par des guitares trash. Après tout, pourquoi s’imposer des limites ?

K1D, Chuki Beats et Zwangere Guy – TRKL.



From Belgium With Love. Avec un nom d’album pareil, on était obligés de sélectionner ce titre aujourd’hui. Le nouveau phénomène flamand K1D invite dessus le Brussels Boss Zwangere Guy ainsi que l’un des producteurs les plus en vogue dans le plat pays, Chuki Beats. Trkl quoi…

Arno et Stromae – Putain Putain (live)



Séquence émotion. C’était le 13 février dernier lors de la dernière AB d’Arno, qui nous quittés deux mois plus tard. Stromae le rejoint sur scène pour interpréter Putain Putain, comme ils l’avaient fait 10 ans plus tôt sur le plateau des Victoires de la musique. Une sorte de passage de témoin du chanteur de 72 ans à la nouvelle garde, représentée parfaitement par ce fascinant Stromae. Frissons.