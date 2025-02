L’incroyable run de Kendrick Lamar

Avec la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar boucle une année où il a marché sur l’eau, mettant son rival Drake dans les cordes, avec de nouveaux tubes et une pluie de Grammys. Avant d’en remettre une couche avec un nouvel album? Rappel des faits.

Sur le Net, les fans sont à l’affût, scrutant le moindre indice qui pourrait confirmer l’hypothèse: oui, Kendrick Lamar va bien profiter de son show lors de la mi-temps du Super Bowl pour annoncer la sortie d’un nouvel album. Et cela, moins de… trois mois après la parution de GNX. Si c’était le cas, Lamar ponctuerait l’une des séquences les plus spectaculaires de l’histoire récente de la pop.

Lire aussi | Avec GNX, Kendrick Lamar est de retour sur son trône (critique)

Jusqu’ici, ce n’était pourtant pas les exploits qui manquaient dans la carrière du rappeur de Compton, Los Angeles. Inaugurant sa discographie dès 2011 (la mixtape Section 80), il va enchaîner les albums marquants –Good Kid, M.A.A.D City (2012), To Pimp a Butterfly (2015), Damn (2017). Entre les vapeurs droguées de la trap –courant alors dominant– et les sorties toujours plus outrancières de Kanye West, Kendrick Lamar incarne une ambition musicale plus ample. L’écriture aussi est particulièrement inspirée. En 2018, alors que son morceau Alright est repris en chœur par les manifestants de Black Lives Matter, il reçoit le prix Pulitzer –le premier décerné hors jazz ou classique. Quitte à passer pour le bon élève, voire un modèle à suivre?

Beef supérieur

C’est la grande question que pose Mr. Morale & The Big Steppers, chef-d’œuvre de 2022. La réponse, c’est Drake qui va la donner à Lamar. Il y a un an, le rappeur canadien prend mal une pique de Kendrick (glissée sur Like That, de Metro Boomin et Future). Pendant plusieurs mois, les deux superstars vont s’écharper par morceaux interposés. Jusqu’à la victoire de Kendrick Lamar, à l’unanimité, grâce au titre Not Like Us.



Accompagné d’un clip iconique, il deviendra l’un des plus gros tubes de 2024 et (l’un des plus importants) du rappeur. Alors que Drake crie à la fraude des chiffres de streaming – lui qui continue pourtant d’accumuler des chiffres confortables -, son adversaire enfoncera encore le clou en novembre avec GNX. Un disque-surprise qui démarre directement en tête du Billboard US –et dont certains titres passent même aujourd’hui sur une radio comme La Première. Dernier clou en date sur le «cercueil» de Drake: les cinq Grammys remportés la semaine dernière par Not Like Us. Ce qui s’appelle «plier un match»… ●