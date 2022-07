Les Ardentes version 2.0

Après trois ans d’absence, les Ardentes reviennent en version XXL, sur leur nouveau site de Ans. Premières impressions.

La mue est radicale. On avait quitté les Ardentes en 2019, pour une dernière édition sur son site historique. Trois ans et une pandémie plus tard, le festival liégeois a pu enfin inaugurer son tout nouveau terrain de jeu, ce jeudi après-midi. Fini les bords de Meuse, on est ici sur les hauteurs de Rocourt, pas très loin du stade du FC Liège. Le parc Astrid et les halles des foires de Coronmeuse ont laissé place à une immense plaine. Evacuons rapidement la question qui fâche : question charme, il n’y a pas photo, en investissant la grande friche, les Ardentes ont perdu pas mal de cachet. En gros, le plus gros festival de rap d’Europe est surtout devenu un festival comme les autres. En vrai, il n’a pas eu non plus trop le choix. Appelé à être reconverti en écoquartier, le site de Coronmeuse n’était de toutes façons plus disponible. En outre, il était devenu un peu étroit pour un événement qui n’a cessé de grandir, depuis qu’il a emprunté la voie du tout-au-rap. En passant d’une surface de 10 à 25 ha, il s’est donné un peu d’air. Concrètement, il a pu doubler sa capacité : de 25 000 à 50 000 spectateurs par jour.



C’est donc presque un nouveau festival qui s’est lancé ce jeudi. Il a fallu tout créer, quasi d’une page blanche et sur un terrain dépouillé – 10 jours de montage était nécessaires à Coronmeuse, un mois et demi à Rocourt. Il s’agit donc de prendre ses repères. Et mettre forcément encore un peu d’huile dans les rouages. Il faut du temps pour arriver, du temps pour passer la file des bracelets, et encore un peu de temps supplémentaire pour passer celle de la fouille. Sur le terrain même du festival, pas de stage design extravagant. Les deux scènes principales, Phoenix et The Big Eye, sont assez larges que pour accueillir la grande foule. Elles sont complétées par trois autres – dont le chapiteau Da Hood, et les plus modestes Konbini Forcing Club et Bull City Club. Les anciens festivaliers retrouveront également l’espace gaming. Mais finalement, la structure la plus originale est le Wallifornia Stadium, qui abrite un terrain de sport et des gradins.



Et la musique là-dedans ? Jeudi après-midi, le festival a commencé à tirer les premières cartouches de son affiche XXL, avec des fortunes diverses. On espérait rien de Koba LaD, et pour ce qu’on en a vu, on n’a pas été déçu. Leto, par contre, a fait chauffer la scène principale, enfilant les tubes sans esbroufe. Une heure plus tard, Soso Maness augmentait lui encore un peu plus son capital sympathie (« et on remercie tous les bénévoles ! »), avec son mélange de storytelling street et d’ambiançage ensoleillé. Au point de faire entonner à la foule un « Aux armes ». Les oreilles du FC Liège ont sifflé…