Parmi les sorties de la semaine, on retient le nouvel album de Darkside, l’époustouflant tour de force jazz de Damon Locks, la lumineuse escapade pop de Panda Bear ou le retour de Ben Mazué

1. Darkside – Nothing

Nicolas Jaar ne reste jamais longtemps tranquille. Quelques mois à peine après avoir sorti le double Piedras, le producteur électronique d’origine américano-chilienne est déjà de retour dans les albums de la semaine Cette fois, avec Darkside, le duo lancé avec son pote d’univ et accompagnateur sur scène, le guitariste expérimental Dave Harrington.

On pourrait croire que, dans la foule de projets cornaqués par Jaar, certains servent plus de récréation que d’autres. Darkside a par exemple démarré en proposant une réinterprétation du Random Access Memories de Daft Punk. Le duo a cependant vite montré qu’il n’était pas qu’une simple virée musicale anecdotique entre potes. Notamment avec l’album Psychic, encensé par la critique en 2013, puis Spiral, en 2021.



Quatre ans plus tard, Jaar et Harrington relancent leur association, devenue entre-temps un trio. Déjà présent sur les shows, le batteur Tlacael Esparza a en effet participé aux sessions d’enregistrement d’un nouveau disque au titre intrigant: Nothing. Selon les intéressés, il faut y voir à la fois une référence à l’état de pleine conscience recherché pendant la composition des morceaux mais aussi à l’atonie générale, dans un monde pourtant au bord du précipice.

Musicalement, Darkside n’a, paradoxalement, jamais sonné aussi «plein» et chargé que sur Nothing. Ici, chaque morceau réserve des surprises: du dub presque militaire de Slau aux guitares kraut du single Graucha Max, en passant par les percus tropicales pince-sans-rire d’American References ou le morceau à tiroirs Are You Tired? (Keep On Signing). En toute fin, Sin El Sol Noy Hay Nada fait mine de prendre le soleil sous un groove balearic, avant d’être percuté par des guitares orageuses. Le tout en maintenant intacte la bulle énigmatique qui continue de faire tout le charme de ­Darkside.

Laurent Hoebrechts

Distribué par Matador.

La cote de Focus : 4/5

2. Damon Locks – List of Demands

Artiste et activiste multi-média et touche à tout, Damon Locks est un éducateur, un chanteur et un musicien militant licencié du Art Institute of Chicago. Fondateur du groupe The Eternals et du Black Monument Ensemble (au sein duquel officie notamment Angel Bat Dawid), Locks s’est imposé ces dernières années comme l’une des personnalités les plus fascinantes et passionnantes du jazz, des musiques improvisées et des collages sonores. Avec ses élèves (il donne des cours en prison), Locks a écrit une nouvelle constitution. Une déclaration des croyances, buts et demandes d’artistes incarcérés. Et c’est avec des extraits historiques de speech et d’interviews renvoyant au combat des afro-américains pour les droits civiques qu’il les fait résonner. D’une force rare, époustouflant, entêtant, List of Demands est un exceptionnel tour de force. Un redoutable assemblage de samples et de spoken word auquel se sont mêlés le cornettiste Ben LaMar Gay, la violoniste Macie Stewart, la poétesse Krista Franklin et DJ Major Taylor, alias Ralph Darden. List of Demands ou quand DJ Shadow rencontre Gil Scott-Heron. Un must.

Julien Broquet



Distribué par International Anthem.

La cote de Focus : 4,5/5

3. Ben Mazué – Famille

Si Ben Mazué s’est très vite fait un nom sur la scène musicale française, il a pris un peu plus de temps avant de rencontrer le grand public. Auteur-compositeur, il a dû attendre son ­quatrième album, intitulé Paradis, et le single Quand je marche, sortis en pleine pandémie, pour devenir le chanteur sensible et populaire qu’il avait toujours rêvé d’être. Suivront une longue tournée (récompensée par une Victoire de la musique), un album en trio, avec Gaël Faye et Grand Corps Malade, et l’écriture de chansons pour l’adaptation théâtrale de la BD Peau d’homme.



Cinq ans après le carton surprise, Ben Mazué revient avec Famille. Il y parle (joliment) des aînés (La Valse de mamie), de la fille qu’il n’aura jamais (Cécile Gagnant), toujours de Rupture (le duo attachant avec la jeune Yoa), et même de relations toxiques (Tous tes amis l’adorent). Pour vraiment apprécier Famille, il faudra malgré tout adhérer au contrat d’une chanson-variété certes sincère, mais qui ­dissèque le quotidien plus souvent qu’il ne le sublime. Petit, Ben Mazué rêvait d’ «être Tony Micelli dans Madame est servie» ou encore «Andre Agassi». Il a le capital sympathie du premier. Moins la fantaisie du second.

Laurent Hoebrecht

Distribué par Tokyta. Le 11 juillet au Lasemo, à Enghien, le 19 juillet aux Francofolies, à Spa, et le 10 octobre au Cirque Royal, à Bruxelles.

La cote de Focus : 3/5

4. Panda Bear – Sinister Grift

Alors que son comparse d’Animal Collective Brian Weitz, alias Geologist, sortait fin janvier un disque produit à partir de samples piochés dans des capsules sonores sur le compte Instagram de son ami Doug Shaw (White Magic, Gang Gang Dance…), c’est maintenant Panda Bear qui dégaine son premier album solo en cinq ans. Quoique solo soit peut-être un bien grand mot. Noah Lennox a enregistré Sinister Grift dans son studio lisboète avec l’aide de Josh Dibb. Et s’il joue lui-même de la plupart des instruments, il a embauché ses potes du collectif animalier mais aussi Cindy Lee et Rivka Ravede de Spirit of the Beehive pour lui donner un coup de main. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer son titre, Sinister Grift est un album chaleureux et lumineux. Plutôt immédiat, même. Celui d’un Beach Boy tordu du XXIe siècle. Un disque coloré qui pourrait plaire aux fans de Vampire Weekend.

Julien Broquet



Distribué par Domino/V2.

La cote de Focus : 3,5/5