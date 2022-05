Le Concours Circuit devient annuel: les inscriptions pour l’édition 2022 sont ouvertes

Après une édition secouée par la crise Covid, le tremplin musical de l’asbl Court-Circuit revient et double l’offre, puisqu’il aura désormais lieu chaque année. Inscriptions ouvertes jusqu’au 21 juillet.

Depuis sa création en 1998, le Concours Circuit permet de mettre en lumière les projets musicaux émergents de Wallonie et de Bruxelles. Bien plus qu’un simple concours, c’est devenu un dispositif d’accompagnement complet qui offre aux groupes et artistes qui y participent un coup de projecteur auprès des professionnel·le·s et du public.

« Durant les deux années qui viennent de s’écouler, le secteur musical a été durement touché par la crise liée au covid, explique Margaux Bernard, responsable communication de Court Circuit. Le Concours Circuit offre non seulement à ses participant·e·s la possibilité de se produire en live mais aussi un bagage et une visibilité inestimable. »

Organisé auparavant tous les deux ans, le Concours Circuit devient à présent annuel, tant le besoin de soutien se fait ressentir. Depuis sa création, de nombreux groupes se sont démarqués. On pense notamment aux finalistes de l’édition 2020, Tukan et Twin Toes mais aussi à Saudade, Glauque et Endless Dive (2018), Glass Museum et Wuman (2016), Alaska Gold Rush (2014) et bien d’autres.

À la clé pour les finalistes cette année: du coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions studio, des concerts en salles et festivals et des prix remis par les membres et partenaires de Court-Circuit.

Les inscriptions au Concours Circuit sont ouvertes jusqu’au 21 juillet 2022 pour celles et ceux qui désirent s’inscrire. Pour ce faire, c’est par ici: https://court-circuit.band/appels/concours-circuit-2022