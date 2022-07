Francofaune dévoile sa programmation et réussit le pari de l’inclusivité

Le festival Francofaune a partagé la programmation de son édition 2022. Comme d’habitude, l’accent est mis sur la biodiversité musicale, sur l’inclusivité et l’originalité. Le tout, toujours en français.

Après quelques années de disette, pandémie oblige, le festival Francofaune revient tambour battant avec une cinquantaine de concerts, du 23 septembre au 16 octobre. Nouveauté cette année : le festival ne se déroule plus exclusivement à Bruxelles, mais pose ses bagages dans 20 lieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parmi eux, forcément le Botanique, mais aussi le Brass, le Kultura, le Cirque Royal, La Ferme!, LaVallée, Le 140, le MiMa, Le VK, etc.



Une majorité de femmes

La plateforme Scivias a récemment dénoncé la représentation féminine dans les festivals de musique. Ainsi, cet été, selon leur rapport, on déplorait un manque flagrant de parité dans les programmations. « Cet été en festivals, vous verrez en moyenne 21% de femmes sur scène ». Avec près de 60% de femmes dans le line-up, Francofaune n’est pas un mauvais élève. « L’inclusion fait partie de l’ADN du festival, et même si on trouve que la question ne devrait même pas se poser, on constate que dans le contexte actuel, cela demeure un sujet à souligner« , précisent-ils.

C’est ainsi que l’on retrouve la française Hoshi en haut de l’affiche. On la retrouvera au Cirque Royal le 23 septembre. An Pierlé, pas toujours habituée de la langue de molière, présentera son répertoire « An Pierlé in het Frans » par trois fois (au Centre Culturel de Chênée, au 140 et à La Ferme!). La DJ Et productrive Rockia Bamba aura carte blanche pour une soirée au PianoFabriek, tout comme Mocke, mais du côté du MiMa pour sa part. Des soirées hip-hop, il y en aura aussi : au Kultura et au VK, vous pourrez venir applaudir le phénomène suisse KT Gorique, Eesah Yasuke, ONHA, DumB, Mona et également Mataya.

KT Gorique

Évidemment, les belges francophones auront également leur voix au chapitre. ML, Alek & les Japonaises, Roza, Lou K, La Maja, Clémix, Lux Montes, Iris Mardaga ou encore Rose de chien monteront sur scène pour cette édition 2022.

Des artistes internationaux

Outre Hoshi, KT Gorique ou encore Eesah Yasuke, d’autres artistes nous viendront d’outre nos frontières. La délégation française sera déjà conséquente, avec Pi Ja Ma, Martin Luminet, Lonny, Le Noiseur, Pelouse, Lisa Ducasse, Five ou Julia Pertuy. L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp et Félicien Lia feront la route depuis la Suisse, tandis qu’un petit contingent, composé de Klô Pelgag, Étienne Coppée, Bon Enfant et Joey Robin Haché traversa l’Atlantique depuis le Canada.

Pi Ja Ma

À noter que le festival retrouvera ses Fleurs du Slam le 25 septembre au 140, mais aussi les Secrètes Sessions au VK le 6 octobre.

L’édition de cette année sera dédiée à Pierre Van Braekel, manager notamment des Girls in Hawaii ou de dEUS et instigateur de l’agence Nada Booking, disparu tragiquement le 11 juillet dernier.