Dour Festival : les tips du jeudi

Après une première journée déjà chargée, le festival de Dour continue son programme avec une journée pleine (début à 15h) et de nouvelles scènes ouvertes (le Labo, Dub Corner et la Last Arena, fermées le mercredi). On vous partage tous nos tips pour une journée de jeudi réussie !

Booba

Le Duc de Boulogne a beau avoir annoncé ne plus sortir d’album, il n’est toujours pas près de prendre sa retraite. Entre deux clash sur les réseaux, Booba passera par la Last Arena, armé de l’une des discographies les plus importantes du rap hexagonal.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

@ Last Arena, 21h20

Jacques

Alors qu’on pensait l’avoir perdu, Jacques est bel et bien de retour, un nouvel album à la clé, LIMPORTANCEDUVIDE, sorti au printemps. Mélodies loufoques et pop DIY restent la boussole de l’un des musiciens les plus originaux de la scène française.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

@ La Petite Maison dans la Prairie, 18h30

Inner City

Avec l’hymne Good Life, Kevin Saunderson et la chanteuse Paris Grey ont réellement marqué l’histoire de la musique techno, la faisant rencontrer pour la première fois le grand public. Trente ans plus tard, le duo est réactivé, rejoint par Dantiez Saunderson, fils du pionnier de Detroit.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

@ La Petite Maison dans la Prairie, 00h00

Lire aussi | Dour Festival : le baromètre du mercredi

Sevdaliza

Ces dernières années, Sevdaliza a réussi à créer un véritable culte autour de sa musique. Née à Téhéran, réfugiée avec sa famille aux Pays-Bas, la musicienne a mis au point un mélange électronique qui emprunte autant aux vapeurs du trip hop qu’aux secousses de la trap.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

@ La Petite Maison dans la Prairie, 20h30

Shygirl

Ce jeudi, le Labo se met aux couleurs de l’hyperpop. Avec notamment Oklou, Dorian Electra, ou encore dans une version plus rêche, Shygirl. Vue notamment aux côtés d’Arca ou FKA Twigs, la Londonienne fait le buzz. Va-t-elle survivre à la hype ? Premiers éléments de réponse ce jeudi, avant la sortie de son premier album prévu fin septembre.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.