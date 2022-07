Dour Festival : les tips du vendredi

Le troisième jour du festival de Dour est sur le point de débuter, l’occasion de vous partager nos conseils concerts pour ce vendredi !

Laylow

Cerise sur le gâteau d’une programmation rap FR particulièrement réjouissante ce vendredi (Dinos, Disiz, Chilla, Zamdane), Laylow est à Dour pour la seule date belge de sa tournée !



@ Last Arena, 23h

Danny L Harle

A côté d’A.G. Cook, Danny L Harle est l’autre figure de proue du label PC Music. Producteur pour Charli XCX, Caroline Polachek ou encore Yeule, il a largement contribué à façonner le son de l’hyperpop.



@ La Chaufferie, 1h30

Black Country, New Road

Quatre jours avant la sortie de leur deuxième album, Ants From Up, les Black Country, New Road perdaient leur chanteur, Isaac Wood, démissionnaire. Après avoir dû annuler sa tournée américaine, le groupe – l’un des plus excitants de la scène rock anglaise actuelle – est malgré tout reparti sur la route, avec du tout nouveau matériel dans les bagages.



@ La Petite Maison dans la Prairie, 18h30

Nubya Garcia

Avec son album Source, sorti en 2020, la saxophoniste a prouvé qu’elle était bien l’une des personnalités les plus intéressantes de la bouillonnante scène jazz londonienne.



@ La Petite Maison dans la Prairie, 20h30

Benny The Butcher

Affilié au label Griselda, cousin de Westside Gunn et Conway The Machine, Benny le boucher incarne à la perfection une certaine tradition rap East Coast, à la fois souple et grailleuse, attachée à un certain classicisme sans forcément sonner vintage.



