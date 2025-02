Beyoncé remporte le Grammy de l’album de l’année, une consécration pour la Texane

C’est une consécration pour Beyoncé. Ce dimanche soir, elle a remporté, pour la première fois de sa carrière, le prix de l’album de l’année pour «Cowboy Carter», aux Grammy Awards.

Beyoncé a remporté pour la première fois le prix de l’album de l’année aux Grammy Awards dimanche, grâce à son album country « Cowboy Carter« , qui lui a notamment permis de surclasser Taylor Swift et Billie Eilish. Cette récompense, la plus prestigieuse de cet équivalent des Oscars de la musique, est une consécration pour la superstar de 43 ans, enfin reconnue par ses pairs.

Elle a également remporté deux autres Grammys dimanche, dont celui du meilleur album country. « Queen B » n’avait jamais remporté le gramophone du meilleur album de l’année ou celui du meilleur enregistrement, les deux récompenses majeures de la soirée. Et ce, malgré des dizaines de trophées dans les catégories mineures, qui ont fait d’elle l’artiste la plus titrée de l’histoire des Grammys.

La 67e cérémonie a mis fin à ce paradoxe, grâce à « Cowboy Carter », son album country adulé par la critique et le public pour lequel Beyoncé a annoncé, dimanche, quelques heures avant la cérémonie, une tournée. Cet opus, où la chanteuse de Houston explore ses racines texanes, lui a valu 11 nominations. Elle a aussi remporté, entre autres, le prix du meilleur duo country, pour sa chanson « II Most Wanted », interprétée avec Miley Cyrus.

Kendrick Lamar, Chappell Roan, Gojira

Le rappeur Kendrick Lamar a, lui, remporté le prix du meilleur enregistrement de l’année pour son titre « Not Like Us », dans lequel il alimente le clash venimeux l’opposant à son grand rival, Drake. Il a de la sorte devancé Beyoncé, Taylor Swift et Billie Eilish pour remporter ce prestigieux prix d’interprétation. Un sacre au goût de victoire totale pour l’artiste, qui assurera le traditionnel concert géant du prochain Super Bowl, la semaine prochaine.

La jeune diva Chappell Roan a été élue révélation de l’année, un prix qui consacre l’ascension fulgurante de cette nouvelle princesse queer de la pop. Son album « The Rise and Fall of a Midwest Princess » l’a catapultée vers la célébrité. La chanteuse bipolaire y fait preuve d’une vulnérabilité touchante, en abordant les affres de sa sexualité et sa propension à la nostalgie, sur des rythmes pop coiffés d’une voix délicate, toujours sur le fil du rasoir. En acceptant son prix, elle a plaidé pour une meilleure rémunération et une couverture médicale de la part des labels pour les jeunes artistes, ce qui lui a valu de larges applaudissements parmi le parterre de stars de la musique américaine.

La prestation mémorable du groupe de metal français Gojira avec la chanteuse lyrique Marina Viotti, qui avait enflammé la cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris, a remporté un Grammy Awards. Leur interprétation fracassante de « Mea Culpa (Ah! Ça ira!) », le 26 juillet 2024, a damé le pion de prestigieux concurrents comme Metallica et Judas Priest pour enlever une récompense dans la catégorie prestation metal de l’année.

La cérémonie avait aussi une légère touche belge alors que l’orchestre philharmonique de Bruxelles (Brussels Philharmonic) et la star du jazz Bill Frisell étaient en lice dans la catégorie du meilleur album instrumental contemporain pour « Orchestras (Live) ». La récompense a pour finir été attribuée à Taylor Eigsti pour « Plot Armor ».

La 67e cérémonie des Grammy Awards avait débuté avec un hommage appuyé aux victimes des incendies de Los Angeles et un appel à les soutenir.