Music from Brighton: les talents musicaux de la station balnéaire anglaise

Brighton a bien plus à offrir que sa grande jetée et sa fête foraine. La cité du Sussex est aussi une pépinière musicale. La preuve par trois.

Squid

Catapulté sur le devant de la scène par une poignée de singles aussi secoués qu’irrésistibles (Houseplants, The Dial) et un premier EP surprenant (Town Centre), Squid dépasse toutes les attentes avec un album inaugural qui réinvente le rock anglais.

Retrouvez ici notre critique complète | Rencontre avec Squid, le groupe le plus excitant d’Angleterre



Anona

Derrière le pseudonyme Anona se cache Ella Russell, artiste peintre-musicienne basée à Brighton. Anglaise donc, comme l’indique encore plus clairement sa musique. Soit un (freak) folk qui rappelle volontiers les paysages pastoraux des héros sixties, sur un premier mini-album intrigant.



Porridge Radio

Les Anglais de Porridge Radio sortent leur troisième et meilleur album. Et marchent, plus que jamais, sur les traces d’Arcade Fire.