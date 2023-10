Musée, labyrinthe… Découvrez nos cinq bons plans du week-end

Musées à la fête, immersion dans l’esprit gothique de Tim Burton, concerts à bicyclette… La rédaction a sélectionné les cinq bons plans pour les sorties du week-end.

Museum Night Fever

Le 21 octobre à Bruxelles. www.museumnightfever.be

Incontournable de l’automne culturel, la Museum Night Fever nous fait pousser les portes de 34 institutions muséales bruxelloises, aux heures vespérales les plus tardives. Performances, visites guidées, concerts, installations: autant d’occasions d’y laisser traîner sa curiosité et découvrir les cartes blanches données cette année aux écoles artistiques et aux collectifs émergents. Sans oublier l’afterparty au Botanique pour prolonger cette fièvre du samedi soir. (N.N.)

Tim Burton, le labyrinthe

À partir du 20 octobre. www.timburtonexhibition.be

Après Madrid et Paris, la grande exposition consacrée à Tim Burton débarque à Bruxelles. Coréalisée avec le réalisateur à l’imaginaire gothique et fantasque, elle se présente sous forme d’un labyrinthe jalonné des essentiels de sa filmographie, évoqués en dessins, costumes et accessoires originaux. Le tout dans une scénographie hautement immersive nous emmenant de Beetlejuice aux Noces funèbres. Un ticket premium vous autorisera à refaire le parcours (45 minutes) selon d’autres choix de trajectoires. (N.N.)

Phylactère 2023. Bande dessinée: patrimoine et création

Jusqu’au 12 janvier 2024, aux Fonds Patrimoniaux à Liège. www.lesmuseesdeliege.be

© ville de liège/fonds patrimoniaux

Depuis 50 ans, la Ville de Liège et ses musées mènent une politique d’acquisition de planches de bandes dessinées, mais aussi croquis et documents divers. Les Fonds patrimoniaux montrent au public quelque 60 planches acquises récemment et en tout 120 documents retraçant l’Histoire du 9e art à travers les travaux de Franquin, Edgar P. Jacobs, Léonie Bischoff, Émilie Plateau, Pierre Bailly… (N.N.)

La fête dans le guidon

Les 21 et 22 octobre entre Trois-Ponts et Vielsalm. www.lafetedansleguidon.be



Dans l’air du temps, la formule est aussi simple qu’intrigante: celle d’un festival musical itinérant à vélo. Inaugurée au printemps dernier par l’équipe du festival liégeois Austral Boréal, La Fête dans le guidon n’a pas tardé à afficher complet. C’est à nouveau le cas pour la prochaine édition, qui aura lieu ces 21 et 22 octobre, entre Trois-Ponts et Vielsalm, avec des concerts annoncés de Rive, La Maja, Jeremy Walch et Sébastien Hogge. Les festicyclistes intéressés peuvent cependant déjà booker une des trois prochaines dates annoncées en 2024. (L.H.)

Rétrospective Park Chan-wook

Du 22 octobre au 17 décembre, au cinéma Galeries à Bruxelles. www.galeries.be

Decision to Leave © dr

Il y a 20 ans, débarquait sur nos écrans Old Boy, thriller qui asseyait la popularité internationale de Park Chan-wook. Le cinéaste sud-coréen y offrait le deuxième chapitre de sa trilogie sur la vengeance entamée avec Sympathy for Mister Vengeance et conclue avec Lady Vengeance, deux films qui figurent aussi logiquement dans la rétrospective que consacre au réalisateur le cinéma Galeries. Une filmographie à reparcourir jusqu’au récent Decision to Leave, sorti en 2022. (N.N.)