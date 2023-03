Multiverge **1/2

Deux constatations. Premièrement, dans la dure lutte entre l’érotisme et l’humour, c’est souvent le dernier qui l’emporte, un fait sans doute dû à la gêne que pourrait provoquer l’excitation ressentie à la vue d’images licencieuses. Deuxièmement, en matière d’humour, le détournement de vieux romans-photos tient le haut du pavé. C’est donc sous cet angle que paraît le tome 35 de la collection BD Cul par un maître de l’image manipulée: Jean Lecointre. Loin des délires hallucinés commis avec son complice Pierre Lapolice, Multiverge ne propose que des images légèrement retouchées. Nez allongés, fronts augmentés, choucroutes capillaires pimpées et bien sûr, multi-verges à gogo, les bidouillages de Lecointre jouent la retenue. Comme dans un bon film de genre, l’auteur sait mettre son lecteur en appétit. Il fait monter la sauce scénaristique en y abordant tous les poncifs du genre: le coup de la panne (hilarant!), branlette en aparté, orgie et… pâtisserie. Si les images sont piochées dans des revues d’époque, les dialogues valent aussi leur pesant d’anachronismes désuets. Le scénario tient, lui, sur une feuille de papier-cul. Un monstre rôde autour du chalet montagnard d’une bande d’amis. Pendant que la police enquête, Luc part sur les traces de la bête. On le retrouve souffrant d’un mal étrange. Le papier susmentionné ne servira donc qu’à essuyer vos larmes… de rire. Et c’est toujours ça de pris.

De Jean Lecointre, éditions Les Requins Marteaux/BD Cul, 128 pages.