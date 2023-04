Mindhunter

Netflix

Cette brillante série Netflix produite par David Fincher montre comment les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench (inspirés par les vrais officiers John E. Douglas et Mark Olshaker) avaient patiemment mis au point le cadre théorique visant à cerner, classifier et comprendre les serial killers. À ce travail d’orfèvre sur la matière criminelle, où l’on croise Edmund Kemper et Charles Manson, la série injecte une dose de réflexivité, en auscultant les malaises intestins des agents pionniers de la BSU (Behavioral Science Unit).