Milan Kundera: odyssée des illusions trahies

“Je ne suis attaché à rien sauf à l’héritage décrié de Cervantes”, disait-il. Écrivain parmi les plus lus au monde, Milan Kundera est le père absent de la littérature tchèque. Pianiste et poète à ses premières heures, puis prof de littérature à l’Académie du film de Prague, Kundera a formé les chefs de file de la nouvelle vague tchécoslovaque (Milos Forman, Vera Chytilová, Jirí Menzel…) et participé au vent de liberté créatrice des années 60. Son premier roman La Plaisanterie relate le destin brisé d’un étudiant communiste condamné aux travaux forcés pour une blague malheureuse. Quand les chars soviétiques écrasent le printemps de Prague, sa propre situation se complique. En 1969, il perd son poste de maître de conférences à l’école de cinéma et ne peut plus publier. En 1972, ses livres sont supprimés des bibliothèques. Il est surveillé et empêché de voyager. Éclairé par des spécialistes et disciples, le documentaire de Jarmila Buzkova raconte l’auteur contraint par le destin à vivre une odyssée. Le romancier qui n’a d’autre foyer que son art. L’homme qui éclaire les sujets lourds (le pouvoir, l’Histoire, la mémoire) de l’intérieur à travers des relations humaines ordinaires. Mais également L’Insoutenable Légèreté de l’être, incroyable succès planétaire qu’il a imposé à ses éditeurs, et l’histoire de son adaptation cinématographique.

