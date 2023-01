“Beware of the Monkey”

À même pas 25 ans, MIKE sort déjà son dixième album. De quoi installer Michael Jordan Bonema parmi les figures essentielles de la scène rap underground new-yorkaise. Notamment grâce à son flow nonchalant, un peu à la manière d’Earl Sweatshirt, avec qui il partage également le goût des morceaux courts. En à peine 33 minutes, Beware of the Monkey enquille ainsi pas moins de treize titres. Compacts mais bourrés d’idées, ils permettent à MIKE d’élargir encore un peu plus sa palette (les échos bossa nova de Closing Credits). Produisant seul sa musique (sous le pseudo dj blackpower), il imagine une sorte de soul post-moderne, mélancolique sans jamais glisser dans la morosité -à l’image de Stop Worry! et ses inflexions reggae.