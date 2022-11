“Backflip au-dessus du chaos”

“État des lieux. La maison est en feu mais tant qu’on a du wi-fi tout va bien. On m’a répété et répété toute ma vie que j’étais pessimiste, sombre, défaitiste. Point de prophétie t’as vu? J’étais en deçà.” Deux ans après le formidable À la ligne – chansons d’usine, adaptation discographique d’une immersion littéraire dans le monde du travail à la chaîne (signée par le regretté Joseph Ponthus), Michel Cloup poursuit le combat et fait des figures en solo au-dessus du chaos. De là-haut, l’ancien Diabologum balance le disque furieux d’un homme en colère (comment pourrait-il en être autrement?) qui rend hommage aux frères de conviction (Ciao Bye Bye) et revisite L’Internationale. Urgent, abrasif, triste et viscéral.