Wajdi Mouawad a essuyé pas mal de critiques et de protestations pour avoir choisi Bertrand Cantat comme compositeur de son spectacle Mère. Mais ce récit d’exil d’une famille réduite à une mère et ses trois enfants fuyant la guerre civile libanaise, le père resté au pays, a aussi profondément remué le public parisien. Une nouvelle saga familiale dont l’auteur et metteur en scène (Incendies) a le secret.

Au Palais des Beaux-Arts, Charleroi. www.pba.be