Matrix (Collection 4 films)

Il y a un an, Matrix Resurrections venait boucler, en mode mise en abyme et gentille resucée, la boucle ouverte quelque 22 années plus tôt par le premier film, audacieux et visionnaire, d’une franchise appelée à faire date dans l’Histoire du cinéma d’action et de science-fiction. Certes, aucune des suites de Matrix n’égale l’original. Mais revoir en enfilade les quatre épisodes de la saga, tous ici compilés dans un sobre coffret DVD (il existe des éditions beaucoup plus élaborées en Blu-ray), ne manquera pas de provoquer son lot de joyeuses étincelles dans le cerveau des amateurs de pilules rouges.

Distribué par Warner. Prix: environ 25 euros.